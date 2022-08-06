Дмитрий Артюхов призвал ямальцев совместно составить маршрут традиционной поездки по региону

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о сборе проблемных вопросов от местных жителей для составления маршрута ежегодной поездки по округу, которая стартует 15 августа. По его словам, с первой поездки сложилась хорошая традиция – северяне писали в соцсетях о проблемах, которые заслуживают внимания. В связи с этим глава региона предложил продолжить плодотворную практику.

"Пишите обо всем, что вас беспокоит в телеграм, в личные сообщения ВКонтакте и Одноклассниках, задавайте вопросы на сайте дорога89.рф", - обратился к землякам Артюхов, выразив желание вместе составить "Честный маршрут".

По обращениям ямальцев будет составлен путь, который преодолеет губернатор, чтобы лично узнать о проблемах людей и взять их устранение на контроль. Местные жители уже оставили несколько десятков сообщений на актуальные темы. К примеру, в Надыме жалуются на неудовлетворительное состояние дорог, а в Самбурге – на их отсутствие.

К слову, проект Дмитрия Артюхова "Честный маршрут" занял третье место в рейтинге региональных практик от института социальных исследований.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО