У тюменского оркестра сменился главный дирижёр

Тюменский филармонический оркестр возглавил известный российский дирижер Юрий Медяник. Алексей Карабанов, руководивший коллективом с августа 2021 года, решил переехать в Санкт-Петербург и заняться научной деятельностью, сообщает пресс-служба ТКТО.

Новый руководитель оркестра с 2017 года был главным дирижером шоу "Синяя птица" на "России-1", дирижировал на Юбилейном ледовом шоу Игоря Крутого, на концерте Николая Баскова в Государственном Кремлевском Дворце и юбилейном концерте поэта Н. Добронравова на канале "Россия-Культура". Видео, в котором Юрий исполняет Libertango на бандонеоне, посмотрели более 52 млн человек, а ролик "Чардаш с северокорейской скрипачкой" — более 11 млн зрителей, 6 лет служил в Московском театре "Новая опера" им. Колобова, был главным дирижером Нижегородского театра оперы и балета.

Медяник выступал перед президентами 15 стран мира, а перед тюменцами в новой роли предстанет 20 августа: оркестр под его управлением в этот день будет играть на площади 400-летия Тюмени.