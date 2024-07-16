Следующее "Лето в Тобольском кремле" пройдет с 5 по 12 июля и удивит зрителей

Юбилейный XV музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в этом году прошел с 6 по 12 июля, за это время были даны четыре концерта и шоу-спектакль лучших творческих коллективов. Их формат, стремление показать историю Тобольска и региона с помощью музыки, слова, светового шоу впечатлили зрителей, следующий фестиваль их удиви не меньше, сообщил художественный руководитель фестиваля "Лето в Тобольском кремле", художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

"Пятнадцатый фестиваль – это фестиваль, подводящий итоги. Мы взяли лучшее и из этого лучшего составили юбилейный фестиваль. Как мы видим по откликам аудитории, концерты были успешными. Посещаемость концертов нас приятно радует. Мы понимаем, в каком векторе развиваемся, понимаем, каким будет следующий фестиваль. Я абсолютно уверен, что при поддержке наших партнеров он обязательно состоится на самом высоком художественном уровне. Уже определены даты проведения следующего фестиваля "Лето в Тобольском кремле: он пройдет с 5 по 12 июля 2025 года. Художественная часть этой недели будет анонсирована позже, и я абсолютно уверен, что наша публика будет приятно удивлена и задействованными локациями, и внутренней наполненностью фестиваля. Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" — это фестиваль, который всегда проходит согласно трендам в искусстве в нашей стране. Вы были свидетелями открытия, когда актуальные музыкальные и художественные тренды органичного сочетались с техническим прогрессом. Мы будем дальше развиваться в этом направлении и покажем необычный концерт в следующем сезоне", - рассказал Медяник журналистам по итогам прошедшего фестиваля.

XV фестиваль открылся Большим концертом "Ключ к Сибири" 6 июля. Около двух с половиной тысяч зрителей услышало произведения легендарных композиторов, а также произведение уроженца Тобольска, композитора Александра Алябьева "Соловей" и знакомые всем с детства отрывки из сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". В концерте выступили Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок; известные оперные исполнители: Иван Гынгазов, Николай Землянских, Сергей Севастьянов; заслуженные артистки России Альбина Шагимуратова и Вероника Джиоева; певица и актриса Софья Онопченко; пианист Иван Бессонов. Под открытым небом выступили Тюменский филармонический оркестр под музыкальным руководством Юрия Медяника, Хоровая капелла Тюменской филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Альберт Мишин), хор Тобольской духовной семинарии (художественный руководитель — регент-священник Максим Ильиных). Режиссер концерта — Сергей Широков.

Концерт соединил в себе как современные технологии, так и историю Тобольска и региона в целом. На стенах Софийского собора оживала батальная живопись и фрагменты из книг и гравюр. Зрители, никогда не бывавшие в Тобольске, смогли ближе познакомиться с уникальными историческими местами и культурой нашей страны. В завершение концерта музыканты исполнили увертюру Петра Ильича Чайковского "1812 год" — масштабное произведение, требующее внушительного количества инструментов и большой капеллы. В партитуре Чайковского прописан не только военный оркестр, но и залпы пушек, которые в нужный момент, к удивлению зрителей, действительно выстрелили у стен Тобольского кремля. Закончился концерт юбилейного XV Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" ярким салютом, украсившим небо Тобольска.

В этом году впервые трансляция открытия прошла в прямом эфире телеканала "Россия-Культура". Охват российской телевизионной аудитории, увидевшей концерт "Ключ к Сибири", составил более миллиона человек.

7 июля в Церкви Захарии и Елизаветы состоялся концерт духовной музыки. Перед зрителями выступила Хоровая капелла Тюменской филармонии под руководством заслуженного артиста РФ Альберта Мишина. Коллектив исполнил духовные сочинения, созданные в XIX – XX веках русскими композиторами Степаном Дегтяревым, Николаем Головановым, Яковом Шведовым, Александром Гречаниновым. Лучшие образцы духовного музыкального наследия, которые сохраняются в литургической и концертной практике до сегодняшнего дня, прозвучали в одном из знаковых мест Тобольска.

8 июля в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова состоялся концерт ко Дню семьи, любви и верности. Хоровая капелла Тюменской филармонии под руководством Альберта Мишина исполнила произведения Сергея Танеева, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и других. В прошлом году коллектив отметил свое 25-летие, на фестивале прозвучали самые яркие номера из его репертуара. Концерт прошел в сопровождении кандидата искусствоведения, музыковеда Надежды Коваленко.

9 и 10 июля в Музее Сибирской каторги и ссылки "Тюремный замок" выступил камерный оркестр "Камерата Сибири" во главе с художественным руководителем и главным дирижером Фаузией Тажиной. Концерт посвятили Федору Достоевскому. Вместе с музыкантами и лектором Ириной Кондратюк слушатели передвигались по разным локациям замка. Каждый из них словно прошел каторжный путь писателя и сделал это с максимальным погружением через литературу, музыку и архитектуру.

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" завершился 12 июля огненным шоу-спектаклем "Сибирь. Начало" в саду Ермака. Зрители увидели завораживающую историю о легендарном Ермаке, рассказанную языком хореографии, огня, пиротехники и света. Артисты задействовали более двадцати видов огненного реквизита и сотни пиротехнических залпов, огненные скакалки, мобильные декорации и большого огненного дракона.

Директор департамента культуры Елена Майер отметила, что фестиваль каждый год разный, нынешний удалось сделать уникальным благодаря тому, что в команде появился художественный руководитель фестиваля и поддержке партнеров: компании "Сибур" и Альфа-Банку. "Отмечу четыре аспекта юбилейного фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Во-первых, на открытие мы специально создали концерт "КЛЮЧ К СИБИРИ", который отражает значимость города Тобольска в истории освоения Сибири. Во-вторых, это было гармоничное звучание актеров театра, академических исполнителей совместно с нашим Тюменским филармоническим оркестром, Хоровой капеллой, хором духовной семинарии. В-третьих, у нас сформировалось результативное партнерство с телеканалом "Россия-Культура", трансляция на котором позволила нам выйти на многомиллионную зрительскую аудиторию. И, наконец, мы провели концерт в исторической локации, в Софийском дворе, в том самом месте, где в 2006 году состоялся первый концерт фестиваля, опера "Борис Годунов". Для нас было символично в юбилейный год провести большой концерт в память о том начале", - рассказала Елена Майер.

Лето в Тобольском кремле" имеет определяющий вектор развития для Тобольска в его социокультурной и туристической повестке. Он привносит новые направления в культурную жизнь Тобольска, формирует у аудитории ожидания чего-то нового и захватывающего, привлекает туристов и зрителей с других городов и регионов страны, уверена директор по взаимодействию с госорганами и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

Региональный управляющий Альфа-Банка в Тюменской области Наталья Белокопытова подчеркнула грандиозность фестиваля, удачное сочетание в нем современных технологий с вечной классической музыкой, что вызывает настоящий фейерверк эмоций.