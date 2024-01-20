Стали известны подробности грядущего выступления Тюменского филармонического оркестра в Москве

Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера 2 февраля выступит в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Сначала гастрольную программу "ТФО. Накануне" представят тюменским зрителям. Мероприятие состоится 31 января в 19 часов в филармонии.

Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник рассказал о программе и ответил на вопрос, почему она носит именно такое название.

– Само слово "накануне" – это предвкушение чего-то большого, масштабного. А для оркестра гастроли – это именно так. И мы делимся этим чувством ожидания поездки со слушателями, а также даем возможность тюменской публике первой услышать программу, которая будет исполнена, – отметил Юрий Медяник.

Он добавил, что концерт "ТФО. Накануне" это важная и ответственная генеральная репетиция с солистом перед выступлением в Московской филармонии.

Что касается грядущего мероприятия в Концертном зале имени Чайковского, Юрий Медяник подчеркнул, что степень престижа этого концерта равна нескольким, так как выступление в Московской филармонии – это очень серьезно и ответственно, сообщает Тюменская область сегодня.