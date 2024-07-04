"Лето в Тобольском кремле" стартует в субботу большим концертом

Главное музыкальное событие лета в Тюменской области - XV фестиваль "Лето в Тобольском кремле" откроет концерт "Ключ к Сибири". Он пройдет 6 июля на территории Софийского двора в Тобольске. Начало в 21:00.

Зрителей ждет яркая программа, наполненная произведениями русских композиторов: Мусорского, Римского-Корсакова, Щедрина, Бородина, Рахманинова, Алябьева. На сцену также выйдут известные актеры и оперные певцы.

В рамках фестиваля запланированы 5 концертов, в том числе 2 бесплатных: 7 июля в 17:00 — концерт духовной музыки в Церкви Захарии и Елизаветы; 12 июля в 21:00 — закрытие фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Театр оригинального жанра "Гелиос" представит огненный шоу-спектакль"Сибирь. Начало" в саду Ермака. Программа фестиваля — здесь.