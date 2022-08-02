Тюменцы сегодня отмечают День ВДВ

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У военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск сегодня профессиональный праздник.

Жители Тюменской области ежегодно пополняют ряды ВДВ, многие из них — участники боевых действий, удостоенные государственных наград, отметили в информцентре правительства региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил военных в своем Telegram-канале: