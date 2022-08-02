В Ишиме установили стелу в честь ВДВ

В Ишиме открыли стелу в честь Воздушно-десантных войск России по инициативе участников Союза десантников России, идею деньгами, трудом и стройматериалами поддержали предприниматели и простые горожане.

В основе стелы главные символы "голубых беретов" — раскрытый парашют и два самолета, под ними — флаг ВДВ с девизом "Никто кроме нас".

За двадцать лет работы учебного полка в Ишиме для Воздушно-десантных войск подготовлено более 2 000 специалистов из Тюменской области.