В Ишиме установили стелу в честь ВДВ

17:00 02 августа 2022
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В Ишиме открыли стелу в честь Воздушно-десантных войск России по инициативе участников Союза десантников России, идею деньгами, трудом и стройматериалами поддержали предприниматели и простые горожане.

В основе стелы главные символы "голубых беретов" — раскрытый парашют и два самолета, под ними — флаг ВДВ с девизом "Никто кроме нас".

За двадцать лет работы учебного полка в Ишиме для Воздушно-десантных войск подготовлено более 2 000 специалистов из Тюменской области.

Теги: ВДВ
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