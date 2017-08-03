Тюмень за день: 3 августа

На съезде с улицы Чаплина в Тюмени приостановлено движение транспорта

Со 2 по 17 августа на съезде при движении с улицы Николая Чаплина на улицу Мельникайте, в сторону улицы Федюнинского, будет прекращено движение транспортных средств. Это связано с ремонтными работами на проезжей части в районе дома № 130, корпус 1 по улице Николая Чаплина.

Заявку на получение регионального маткапитала можно оформить через интернет

На разовую выплату из регионального бюджета могут рассчитывать родители или опекуны трех и более детей. Ежемесячно в Тюменской области региональный материнский капитал получают около 400 таких семей.

День ВДВ в Тюмени прошел без инцидентов

С целью недопущения противоправных действий на охрану общественного порядка в День Воздушно-десантных войск вышли 33 сотрудника органов внутренних дел. Усиленные наряды выставлялись на Цветном бульваре – сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Также за безопасностью граждан следили из Центра управления нарядами УМВД России по городу Тюмени с помощью системы "Безопасный город".

Тюменской молодежи дадут денег на реализацию социальных проектов

Заявки на вторую волну грантового конкурса социальных проектов "Моя идея" принимаются до 15 августа. Конкурс пройдет в несколько этапов: 26 и 27 августа состоится образовательная программа с участием федеральных экспертов, а с 28 августа по 3 сентября участники смогут встретиться с экспертами "Моей идеи" и получить индивидуальную консультацию. Заключительным этапом станет очная защита проектов.

Тюменская прокуратура выявила на одном из предприятий хищение свыше 5 млн рублей

Прокуратура Тюменской области в ходе надзорных мероприятий выявила хищение денежных средств в особо крупном размере в акционерном обществе, учредителем которого является Российская Федерация.