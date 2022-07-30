Евгений Заболотный пожелал тюменцам отличного отдыха в День города

13:38 30 июля 2022
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Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный пожелал горожанам благополучия и новых трудовых успехов и достижений на благо родного города.

"С годами наш город только хорошеет, здесь появляются и новые производства, и новые места отдыха. Мы об этом очень много говорим в эти праздничные дни. Сегодня остается пожелать хорошо всем отдохнуть, провести это время с пользой, и с понедельника начать новый год нашей жизни вместе с родной и любимой Тюменью. Мы будем мечтать о нашей развитии Тюмени и дальше, и пусть наши мечты обязательно сбудутся", - отметил Евгений Заболотный во время торжественного открытия празднования 436-летия Тюмени на Центральной площади города. 

Евгений Заболотный вместе с главой города, депутатами гордумы осмотрел досуговые площадки, отметив, что люди соскучились по таким праздникам, на которых ощущается особая атмосфера дружбы и единения.

Теги: Тюменская городская дума
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