В Тюмени прошел масштабный субботник

Субботник организован администрацией Тюмени 23 июля, участие в нем приняли более 21 тысячи тюменцев и 2 492 хозяйствующих субъекта, сообщает администрация города.

В субботнике было задействовано 83 единицы техники, в том числе самосвалы, погрузчики, подметальные машины.

Итоги такие:

- порядок наведен 444 990 кв. м

- собрано и вывезено 7 825 куб. м мусора

- отремонтировано и покрашено 358 скамеек и прочих малых архитектурных форм

- обустроено и отремонтировано 386 погонных метров ограждений,

- побелено 5 315 погонных метров бордюров и 53 дерева

- листва и трава собраны с 58 591 тыс. кв. м

у более 2 тысяч деревьев удалена поросль.