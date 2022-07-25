В Тюмени прошел масштабный субботник

Субботник организован администрацией Тюмени 23 июля, участие в нем приняли более 21 тысячи тюменцев и 2 492 хозяйствующих субъекта, сообщает администрация города.
В субботнике было задействовано 83 единицы техники, в том числе самосвалы, погрузчики, подметальные машины.
Итоги такие:
- порядок наведен 444 990 кв. м
- собрано и вывезено 7 825 куб. м мусора
- отремонтировано и покрашено 358 скамеек и прочих малых архитектурных форм
- обустроено и отремонтировано 386 погонных метров ограждений,
- побелено 5 315 погонных метров бордюров и 53 дерева
- листва и трава собраны с 58 591 тыс. кв. м
у более 2 тысяч деревьев удалена поросль.
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