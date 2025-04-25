Всероссийский субботник пройдет в Тюмени 26 апреля. Как присоединиться к акции?

Всероссийский субботник состоится в Тюмени 26 апреля при любой погоде. Рассказываем, в каких локациях горожанам готовы выдать грабли и мешки для наведения порядка в нашем общем доме.
Где и когда?
✅ Экопарк "Затюменский"
– Сбор в 10:30 на территории возле спортивной школы № 2 (ул. Аккумуляторная, 15/1), начало в 11:00.
✅ Лесопарк им. Ю. Гагарина
– Старт в 11:00.
✅ Парк дружбы России и Республики Корея
– Всех ждут у главного входа в 10:00.
✅ Сад Дружбы (ул. Дружбы, 169)
– Начало в 10:00.
✅ Парк Пограничников
– Сбор в 10:00.
✅ Сквер Депутатов
– Приходите к 10:00.
Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь и перчатки.
"Погода непредсказуемая, возможен дождь, однако большинство участников уверены, что это не помешает общему делу уборки и сбора мусора. Приглашаем выйти семьями, с друзьями и коллегами. Покажем, насколько сильна объединенная энергия Тюмени!" - обратился к горожанам мэжр Максим Афанасьев.
Зачем участвовать?
Чтобы сделать город чище и красивее, а еще узнать, как преобразится Тюмень в ближайшие годы - о дизайн-проектах благоустройства трёх новых общественных пространств, запланированных на 2026 год. Участие в акции поможет провести день не только с пользой, но и весело и полезно.
Этот субботник проходит в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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