Всероссийский субботник пройдет в Тюмени 26 апреля. Как присоединиться к акции?

Всероссийский субботник состоится в Тюмени 26 апреля при любой погоде. Рассказываем, в каких локациях горожанам готовы выдать грабли и мешки для наведения порядка в нашем общем доме.

Где и когда?

✅ Экопарк "Затюменский"

– Сбор в 10:30 на территории возле спортивной школы № 2 (ул. Аккумуляторная, 15/1), начало в 11:00.

✅ Лесопарк им. Ю. Гагарина

– Старт в 11:00.

✅ Парк дружбы России и Республики Корея

– Всех ждут у главного входа в 10:00.

✅ Сад Дружбы (ул. Дружбы, 169)

– Начало в 10:00.

✅ Парк Пограничников

– Сбор в 10:00.

✅ Сквер Депутатов

– Приходите к 10:00.

Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь и перчатки.

"Погода непредсказуемая, возможен дождь, однако большинство участников уверены, что это не помешает общему делу уборки и сбора мусора. Приглашаем выйти семьями, с друзьями и коллегами. Покажем, насколько сильна объединенная энергия Тюмени!" - обратился к горожанам мэжр Максим Афанасьев.

Зачем участвовать?

Чтобы сделать город чище и красивее, а еще узнать, как преобразится Тюмень в ближайшие годы - о дизайн-проектах благоустройства трёх новых общественных пространств, запланированных на 2026 год. Участие в акции поможет провести день не только с пользой, но и весело и полезно.

Этот субботник проходит в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".