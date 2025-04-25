Всероссийский субботник пройдет в Тюмени 26 апреля. Как присоединиться к акции?

09:19 25 апреля 2025
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Всероссийский субботник состоится в Тюмени 26 апреля при любой погоде. Рассказываем, в каких локациях горожанам готовы выдать грабли и мешки для наведения порядка в нашем общем доме.

Где и когда?

Экопарк "Затюменский"  

– Сбор в 10:30 на территории возле спортивной школы № 2 (ул. Аккумуляторная, 15/1), начало в 11:00.

Лесопарк им. Ю. Гагарина  

– Старт в 11:00.

Парк дружбы России и Республики Корея  

– Всех ждут у главного входа в 10:00.

Сад Дружбы (ул. Дружбы, 169)  

– Начало в 10:00.

Парк Пограничников  

– Сбор в 10:00.

Сквер Депутатов  

– Приходите к 10:00.

Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь и перчатки. 

"Погода непредсказуемая, возможен дождь, однако большинство участников уверены, что это не помешает общему делу уборки и сбора мусора. Приглашаем выйти семьями, с друзьями и коллегами. Покажем, насколько сильна объединенная энергия Тюмени!" - обратился к горожанам мэжр Максим Афанасьев.

Зачем участвовать?

Чтобы сделать город чище и красивее, а еще узнать, как преобразится Тюмень в ближайшие годы - о дизайн-проектах благоустройства трёх новых общественных пространств, запланированных на 2026 год. Участие в акции поможет провести день не только с пользой, но и весело и полезно.

Этот субботник проходит в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев , субботник
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