Тюмень 12 октября выйдет на общегородской субботник

12 октября в Тюмени пройдет традиционный осенний городской субботник. В нем участвуют сотрудники организаций и компаний также сотрудники администрации Тюмени.

В Центральном административном округе Тюмени сгребут листву и соберут мусор на бульваре Петра Ершова, очистят газон в районе дома № 15 по улице Циолковского и домов №№ 30–32 по улице Профсоюзной, а также на улицах Мало-Загородной, Щербакова (от 2-й Луговой до Муравленко и от Муравленко до Солнечного проезда), Щорса (в районе дома № 3). От мусора очистят озелененные территории в районе улицы Новгородской (вдоль ж/д путей до гаражей по улице Максима Горького) и на Алебашевской протоке. В здании рынка по улице Герцена, 95, отмоют входную группу и парапет, чище станет и площадь Единства и Согласия.

В Восточном административном округе все силы волонтеров чистоты будут брошены на уборку парка Константина Лагунова. В этом будут участвовать сотрудники управы ВАО и Службы заказчика по благоустройству ВАО, а также Управления градостроительного планирования. Пространство благоустраивают по национальному проекту "Жилье и городская среда", и совсем скоро строители планируют завершить работы по созданию современной, зеленой и комфортной территории.

В Калининском административном округе будут подбирать мусор, обрезать поросль, белить деревья и бордюры на берегу озера Цимлянского, а также напротив экопарка Затюменского по улице Аккумуляторной, на пустыре от улицы Охотской до улицы Кемеровской, на берегу реки Тюменки по улице Октябрьской и в районе дома № 60 по улице Комбинатской.

В Ленинском административном округе вырежут поросль и сгребут листву. Представители структурных подразделений муниципалитета проведут такую работу на улице Дамбовской, а еще в районе домов №№ 28–30 по улице Энергетиков, № 20 по улице Одесской, № 45 по улице Минской, № 109 по улице Мельникайте, вдоль Текутьевского бульвара и на других территориях.

Подать заявку на участие в городском субботнике может каждый горожанин. Для этого необходимо обратиться в Службу заказчика по благоустройству по телефонам:

- Центральный административный округ: 35-34-74, 8-919-920-07-30;

- Восточный административный округ: 51-02-77;

- Ленинский административный округ: 20-90-93; 20-63-75; 20-25-07;

- Калининский административный округ: 43-61-92, 43-23-89.