Врач из ЯНАО провел свой отпуск в ДНР, помогая раненым

Хирург из Надыма Кирилл Моря почти три месяца проработал добровольцем в Мариуполе. Специалист с 10-летним стажем взял отпуск и сразу же отправился на Донбасс.

"Я врач, и мой долг — помогать людям. Поэтому решение о поездке в Мариуполь было принято сразу. Было тяжело, но не страшно. Мы понимали, зачем там находимся. Работающие в условиях военного времени медработники не делят обязанности на свои и чужие. Каждый делал все, что было нужно в данный момент и как хирург, и как медбрат, и как терапевт", - поделился врач.

Напомним, в июле губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Они обсудили восстановление ДНР и развитие всестороннего сотрудничества.

"Ямал в рамках соглашения с Волновахой помогает в налаживании в городе мирной жизни, в восстановлении инфраструктуры, а Крым предоставляет уникальные возможности своего санаторно-курортного комплекса. Благодаря помощи ямальских коллег 140 детей из Волновахи уже отдыхают в Крыму, а всего за лето планируем принять 480 детей. На помощь Донбассу пришла вся Россия, каждый регион помогает всем, чем может", - уверен глава ЯНАО.

К слову, Ямал обязался восстановить в Волновахе школу, медгородок, общежитие, дом культуры и другие социальные объекты. Их сдадут с мебелью и нужным оборудованием.

"Эти обязательства мы на себя взяли и, несмотря на сложности, обязательно будем помогать очень близким нам людям", - сказал Дмитрий Артюхов.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО