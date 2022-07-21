Тюменские единороссы поддержат семью Героя РФ

Члены фракции "Единой России" Тюменской облдумы окажут помощь семье Героя России Рустама Сайфуллина, раненого во время спецоперации на Украине. За проявленный героизм он был награжден высшим званием. Депутаты Фуат Сайфитдинов и Евгений Макаренко побывали на родине героя — в Вагайском районе.

"На заседании фракции "Единой России" в Тюменской областной думе мы приняли решение взять шефство над героем и оказать необходимую помощь в лечении и реабилитации, а также поддержать его семью", - сообщил Фуат Сайфитдинов.

Узнав о потребностях семьи, единороссы приобретут сельхозоборудование, велосипед и ноутбук для двух дочерей и сына Рустама, которые сейчас отдыхают в Ставропольском крае.

Тетя Рустама Сайфуллина, Люция Аликаева всегда на связи с племянником. Об этом она рассказала на встрече с вагайцами: "Переживала, когда он получил первое ранение, а весть о втором ранении, когда бомба упала под ноги, выбила из колеи. Но первая мысль — хорошо, что живой. Он себя спас сам, перевязал ногу ремнем от автомата. Сейчас мы надеемся на лучшее, рядом с ним любящая жена Наталья, и это придает ему силы. Ему предстоит еще несколько операций. Уверена, все закончится благополучно".

Фуат Сайфитдинов заверил, что депутаты "Единой России" будут оказывать помощь и другим семьям раненых и погибших бойцов из Тюменской области, программа долгосрочная.

Рустаму Сайфуллину 39 лет. Окончил ТВВИКУ, служил в Чечне командиром взвода, был участником боевых действий в Южной Осетии. В начале 2000 года Рустама назначили командиром инженерно-саперного полка Общевойсковой армии в Ишиме, потом — начальником Ишимского гарнизона. Ранее Сайфуллин уже получал ранения во время спецоперации – контузию и многочисленные осколочные средней тяжести, но возвращался в строй. Согласно указу президента РФ ему присвоено звание Героя России. Вагайцы решили имя Героя России присвоить Карагаевской школе, а в в парке боевого братства после реконструкции в 2023 год открыть аллею в честь земляка.