Фестиваль солдатской песни прошел в Казанском районе

Фото -ИЦ "Наша жизнь".

В Тюменской области состоялся X Международный фестиваль "Песни, опаленные войной", участие в нем приняли артисты из Москвы, Екатеринбурга, Сургута, Нефтеюганска, Омска, Тюмени, Ишима, из Армизонского, Аромашевского, Казанского районов и Голышмановского городского округа, сообщает информационный центр правительства.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим в боевых действиях и вооруженных конфликтах, посетили Казанский краеведческий музей. В парке в этот день работали тематические площадки.

История фестиваля солдатской песни началась в 2013 году. На собрании ветеранов боевых действий и военной службы Тюменской области было решено проводить его на Казанской земле. V фестиваль принял гостей из ближнего зарубежья и стал международным.