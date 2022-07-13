В музее Словцова открылась выставка работ Михаила Гардубея

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Выставка работ известного художника Михаила Гардубея будет работать до 21 августа в главном корпусе музейного комплекса имени И.Я. Словцова.

В экспозиции представлены произведения монументальной живописи, пейзажи старой Тюмени, серии рисунков и акварелей из поездок живописца по России и странам мира, ироничные жанровые композиции, отображенные в картинах мифологические, литературные герои и наши современники. Выставка поделена на несколько тематических блоков и представляет наиболее полное творчество заслуженного художника РФ Михаила Гардубея. Она состоит из произведений, хранящихся в коллекциях музейного комплекса имени Словцова и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, а также работ из личной коллекции автора.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, лично знавший и друживший с Михаилом Гардубеем, поблагодарил организаторов масштабной выставки за интерес к его творчеству. "Михаил Гардубей - поистине народный художник, навсегда оставшийся в искусстве Тюмени и в наших сердцах", - подчеркнул Евгений Заболотный.