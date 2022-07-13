В Перинатальном центре Тюмени закрыли ковидный моногоспиталь

09:30 13 июля 2022
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Моноинфекционный госпиталь прекратил свою деятельность в акушерском стационаре Перинатального центра на улице Энергетиков, лечебное учреждение работает в прежнем доковидном режиме, сообщает пресс-служба центра.

"Сложная история длиною в более чем 2 года окончена. Мы благодарим каждого сотрудника, кто творил эту мощную историю с нечеловеческой работоспособностью, самоотдачей и любовью к профессии! Впереди новые страницы и свершения, а мы уже знаем, что для Перинатального центра нет ничего невозможного!" - отмечается в сообщении.

Для возврата к прежнему режиму в помещениях произведен поэтажный ремонт с дезинфицирующими мероприятиями, корпус приобрел новое лицо с радужными цветами. Главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская контролировала каждый этап подготовительных работ и проинспектировала все готовые зоны.

В центре осталось осталось инфекционное отделение для рожениц с симптомами ОРВИ, развернутое с соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологических норм. Все беременные принимаются в соответствии с приказом тюменского депздрава. Приемное отделение со стороны двора, потоки разделяются на входе, сотрудники разделены, потоки НЕ соприкасаются.

Теги: беременные , коронавирус , медицина , перинатальный центр
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