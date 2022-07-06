Депутат Тюменской гордумы взял на контроль строительство концертного зала у озера Круглого

Концертный зал, который должен был появиться на улице Госпаровской, построят в районе улицы Мельникайте и озера Круглого, так как в ранее обозначенном месте нет свободных от застройки и пригодных по площади земельных участков, отмечают власти.
Решение о переносе обеспокоило жителей Мыса, поэтому депутат гордумы Андрей Потапов, в чьем избирательном округе находятся лесопарк им. Ю. Гагарина и прилегающая территория озера Круглого, взял ход строительных работ под личный контроль.
Депутат отметил, что вместе с мысовчанами переживает за сохранность уникальной лесной зоны, которых беспокоит, что возможное строительство может повлечь застройку территории, прилегающей к парку им. Гагарина.
"По информации администрации, города строительство культурного объекта будет выполняться комплексно, что исключает возможность точечной застройки и строительство микрорайонов. Вопрос оставляю на личном контроле", - подчеркнул Андрей Потапов .
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