Тюменские пожарные попросили жителей города соблюдать правила безопасности

Обращение к жителям города с просьбой воздержаться от разведения костров на дачах, в лесах и пала травы опубликовано в Telegram-канале 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области.

В пояснении к фото говорится, что сотрудник 123-ей пожарно-спасательной части Тюмени Нурлан Исалимов, а также сотрудники 40-ой пожарно-спасательной части Тюмени Ринат Якубов, Александр Нагибин и Арман Нуржанов желают всем спокойных и безопасных выходных -"Будь добр, сегодня дай этим трудягам отдохнуть – они вернулись с очередного ночного пожара".

"Эти парни делают адски тяжелую и опасную работу. Но никто из них не стонет. Ни у кого и в мыслях нет жаловаться на судьбу. В их рядах - не принято. Каждый из них сам выбрал свою дорогу. Спасать людей – в любое время года, в любое время суток. Они улыбаются, несмотря на то, что жутко устали. Единственное, о чем они просят ТЕБЯ, читающего эти строки: не поджигай тополиный пух в городе, не проводи неконтролируемый пал травы на даче, веди себя по-человечески в лесах..." - говорится в обращении.