Тюменские стобалльники до 1 августа получат по 100 тыс рублей

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Выпускники школ Тюменской области, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат от региона подарки в виде 100 тысяч рублей, выплаты будут произведены до 1 августа за каждый 100-балльный результат, сообщили изданию в информцентре областного правительства.

"Предлагаю за 100 баллов - 100 000 рублей!" - заявил в ходе июньской прямой линии губернатор Александр Моор и поручил департаменту образования подготовить для этого необходимые документы.

В соответствии с поручением губернатора Тюменской области выпускники этого года, набравшие по результатам ЕГЭ 100 баллов, получат выплату в размере ста тысяч рублей. Выплаты будут назначены после окончания экзаменационной кампании и формирования списка выпускников до 01 августа 2022 года.

Выплата предусмотрена за каждый 100-балльный результат единого государственного экзамена, - сообщили в информцентре.

Отдельно за выплатами обращаться выпускникам не нужно. Списки формируются департаментом образования и науки по итогам ЕГЭ. Выпускники предоставляют в департамент образования лишь необходимые документы для перечисления вознаграждения.

Пока на подарок могут рассчитывать 44 тюменских выпускника, в том числе одна 200-балльница, цифра эта может измениться после официального оглашения результатов экзаменов по информатике и иностранному языку.