2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника

13:44 29 июня 2022
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Годом педагога и наставника в России будет 2023 год, указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

В Тюменской области почти 11 000 школьных учителей и более 1 400 педагогов допобразования. Также в регионе действует "Областная школа наставников". Ее цель - развить институт наставничества на территории муниципальных образований Тюменской области, отметили в информцентре правительства Тюменской области.

Теги: Владимир Путин , образование , педагоги , учителя
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