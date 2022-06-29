2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника

Годом педагога и наставника в России будет 2023 год, указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

В Тюменской области почти 11 000 школьных учителей и более 1 400 педагогов допобразования. Также в регионе действует "Областная школа наставников". Ее цель - развить институт наставничества на территории муниципальных образований Тюменской области, отметили в информцентре правительства Тюменской области.