2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника

Годом педагога и наставника в России будет 2023 год, указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.
В Тюменской области почти 11 000 школьных учителей и более 1 400 педагогов допобразования. Также в регионе действует "Областная школа наставников". Ее цель - развить институт наставничества на территории муниципальных образований Тюменской области, отметили в информцентре правительства Тюменской области.
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