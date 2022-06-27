Александр Моор поздравил молодежь Тюменской области с праздником

Губернатор поздравил тюменцев с Днем молодежи, отметив что в Тюменской области она умная, трудолюбивая, творческая и инициативная.
В подтверждение своих слов Моор сообщил, что в регионе действуют свыше 500 молодёжных сообществ, в различных проектах участвуют сотни тысяч человек, воплотить самые смелые идеи в жизнь помогают общественные молодёжные пространства, сеть которых растёт и развивается.
"Друзья, занимайтесь наукой, творите, создавайте проекты, работайте на благо региона и нашей страны. Мы всегда вас поддержим! Живите ярко, не бойтесь трудностей и двигайтесь только вперёд", - пожелал Моор молодым и перспективным.
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