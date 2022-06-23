Работодателям предлагают пройти опрос о стимулировании сотрудников к вакцинации

Опрос организаций о стимулировании работников при вакцинации от COVID-19 проводит департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Тюменские работодатели применяют меры по стимулированию своих работников к прохождению вакцинации: вносят дополнения в коллективный договор или локальный акт предприятия нормы, определяющие условия и порядок предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам, проходящим вакцинацию.

Кроме того, работодатели используют и другие меры стимулирования работников: премия, отгул или дополнительный день к отпуску. Данными мерами воспользовались уже более 128 тысяч жителей области.

Департамент труда и занятости населения Тюменской области просит работодателей, предоставивших своим работникам вышеуказанные меры, пройти опрос, он размещен на главной странице портала.