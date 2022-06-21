В тюменских вузах идет приемная кампания

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Приемная кампания - 2022 началась в тюменских вузах, вместе они готовы принять 14 730 первокурсников, причем более 7400 - на бюджетные места.

Тюменский индустриальный университет приемную кампанию проводит со 2 июня. Вуз готов принять 8 290 студентов, в том числе 4 602 на бюджетные места. В ТИУ реализуется 222 направления, 177 из них технической направленности. В этом году в вузе открыты новые направления подготовки и специальности: жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (в т.ч. магистерская программа); дизайн; физические процессы горного или нефтегазового производства и другие.

Тюменский госуниверситет примет 3634 студента на первый курс по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, из них на бюджетной основе смогут поступить 1418 человек. В магистратуру выделено 703 бюджетных места и 640 платных. Аспирантами смогут стать 250 молодых ученых, бюджет – 93 места. Прием заявлений на бакалавриат, специалитет и в магистратуру начался 20 июня, в аспирантуру – с 1 июля.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья приёмную кампанию ведет с 15 июня и готов зачислить 1 940 абитуриентов по всем формам обучения и уровням образования, в том числе на бюджетные 770 мест. По программам бакалавриата и специалитета (очное обучение) предлагается 621 бюджетное место (434 - очная форма, 187 - заочная форма), по программам магистратуры - 149 мест (88 - очная форма, 61 - заочная форма). Для проживания иногородних в студгородке есть общежитие на 360 мест.

Тюменский государственный медицинский университет на первый курс планирует принять 889 студентов, при этом более более 60% - на бюджетные места. Заявление можно подать очно, дистанционно через личный кабинет поступающего на сайте вуза или через портал госуслуг. Абитуриенты могут рассчитывать на дополнительные баллы за индивидуальные достижения. В этом году увеличено число баллов за волонтерство – при наличии 200 часов волонтерской деятельности добавляются 5 баллов к результатам ЕГЭ.

Подать документы в вузы без личного посещения приёмных комиссий, бумажных заявлений и очередей будущие студенты могут с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг, фишка этого года - возможность оформления документов и для поступления на договорной основе, ранее опция была доступна только претендентам на бюджетные места.