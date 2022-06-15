Парад невест проведут в Тобольске

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Общегородское шествие невест в свадебных платьях 25 июня пройдет в Тобольске, сообщает администрация города.

"Недавно вышла замуж или давно хочешь снова надеть свадебное платье? Участвуй в параде невест в День города. Вас ждёт праздничное настроение, красивые фотографии и участие в самой красивой колонне", - обещают организаторы.

Прогуляться в колонне невест по Тобольску могут не только местные красавицы, но и все желающие, вне зависимости от прописки, главное - настроение и платье, пояснили изданию организаторы.

Для участия нужно записаться по тел. 89829899366, в свадебном наряде прийти на сбор шествия 25 июня в 10:00 к ТЦ "Колос".