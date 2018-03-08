В Тюмени выберут самую уникальную невесту

Около 30 тюменок принимают участие в региональном этапе всероссийского проекта "Ты Уникальная невеста". Финал в Тюмени состоится в "Золотых воротах Сибири" 16 марта.

Как сообщает "Мой портал", этот конкурс красоты стал во многом необычным благодаря своей механике проведения: теперь участницам необязательно соответствовать классическим параметрам 90-60-90. Выбор экспертной комиссии остановится на претендентке, которая успешно справится с конкурсными испытаниями. Как сообщают организаторы, профессиональная команда педагогов подготовит 30 девушек к настоящей семейной жизни.

Кроме того, все тюменки смогут научиться новому в рамках мастер-классов по различным дисциплинам подготовки. Победительница регионального этапа получит не только диплом, а также презенты от спонсоров проекта, но и шанс представить Тюменскую область на всероссийском этапе проекта "Ты Уникальная Невеста" в Санкт-Петербурге.

Победительница финала организует свадьбу "под ключ" в Константиновском дворце.

Кроме того, в рамках регионального этапа жителям Тюмени удастся выразить своё мнение, выбрав "Уникальную невесту-online". Голосование (https://goo.gl/bEXWDu) за участниц стартовало накануне Международного женского дня. На сегодняшний день за девушек проголосовали уже почти 2500 человек. Голосование продлится до 15 марта.