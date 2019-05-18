Тюменка Кристина Майорова выступила на всероссийском конкурсе невест

Фото из группы "Фестиваль невест России/города/края 2019" "ВКонтакте"

26-летняя жительница Тюмени Кристина Майорова представила Тюмень на Фестивале невест России. Финал всероссийского семейного шоу-проекта состоялся в Астрахани в Международный день семьи, пишет "Тюменская область сегодня".

Девушка вышла замуж 5 мая 2018 года. Со своим мужем тюменка познакомилась в студенческом отряде, а на седьмую годовщину знакомства молодой человек сделал ей предложение.

На конкурсе она не только доказала, что достойна носить титул "Бриллиантовой невесты", но и вновь призналась в чувствах к своему мужу.

Напомним, в середине апреля в Тюмени подвели итоги 18 сезона Фестиваля невест Тюмени. Его главными победителями стали Марина Жиренкина в номинации "Бриллиантовая невеста Тюмени" и Татьяна Дьяконова как "Бриллиантовая жена Тюмени". Проводится конкурс ежегодно. Впервые он появился в областной столице в 2000 году по инициативе Виктории Ждановой, а затем обрел широкую популярность, распространившись на другие города России.

Ежегодно победительницы и призеры региональных этапов отправляются на Фестиваль невест России. Его столицей признается малая родина победительницы прошлого сезона – на этот раз ей стала Астрахань. Последний раз в Тюмени всероссийский конкурс проходил в 2013 году.

Прием заявок на участие в конкурсе 2020 года уже открыт. Ознакомиться с условиями можно здесь.