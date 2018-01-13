"Фестиваль невест – 2018" приглашает тюменок на конкурс

13:32 13 января 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Тюменки могут побороться за звание лучших невест и жен на всероссийском конкурсе "Фестиваль невест – 2018". Проект нацелен на девушек, которые вышли замуж только в течение одного года до конкурса, в данном случае – в 2017 году.

Заявки принимаются от всех девушек независимо от их возраста, роста, веса, религии и национальности. Финальное состязание состоится 15 мая 2018 года в Новосибирске, где девушки поборются за звание "Бриллиантовой невесты". Отправить заявку с указанием своего города нужно до 28 января по ссылке https://vk.com/festival_nevest_russia.

Впервые фестиваль появился в Тюмени в 2000 году, а с 2006 перешел в статус всероссийского проекта. Его основная цель: укрепление института брака, так как зачастую проблемы у молодоженов возникают уже в первый год совместной жизни, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Получить более подробную информацию о проведении конкурсного фестиваля можно в его группе "ВКонтакте" или на сайте фестиваль-невест.рф.

Теги: невесты
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