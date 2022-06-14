Более 2500 тюменских выпускников сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку

11:01 14 июня 2022
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Более 2500 одиннадцатиклассников Тюменской области сегодня сдают  ЕГЭ по биологии и иностранному языку, сообщает информационный центр правительства ТО.

Аттестацию по биологии пройдут 1 725 человек (15,2% выпускников). 815 выпускников сдадут гоэкзамен по иностранному языку, за исключением раздела "Говорение" (7,2% одиннадцатиклассников). Устная часть состоится 16 и 17 июня.

В целом  Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году сдают 10 612 выпускников средних школ и  724 выпускника прошлых лет.

Результаты ЕГЭ публикуются на сайте госуслуг. 

Теги: выпускники , госуслуги , ЕГЭ , экзамены
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