Более 2500 тюменских выпускников сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку

Более 2500 одиннадцатиклассников Тюменской области сегодня сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку, сообщает информационный центр правительства ТО.

Аттестацию по биологии пройдут 1 725 человек (15,2% выпускников). 815 выпускников сдадут гоэкзамен по иностранному языку, за исключением раздела "Говорение" (7,2% одиннадцатиклассников). Устная часть состоится 16 и 17 июня.

В целом Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году сдают 10 612 выпускников средних школ и 724 выпускника прошлых лет.

Результаты ЕГЭ публикуются на сайте госуслуг.