Тюмень участвует в программе студенческого туризма

Молодежь, путешествующая по стране на летних каникулах, сможет жить в кампусах Тюменского индустриального университета. Вуз готов предложить 149 мест в девяти общежитиях, сообщает пресс-служба ТИУ.

Университет подключился к программе Минобрнауки России, которая была подготовлена по поручению президента страны Владимира Путина.

Принять участие смогут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, школьники, победившие во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Кроме этого, забронировать жилье может и молодежь до 35 лет. Стоимость проживания в общежитиях тюменского университета составит от 24 рублей в сутки.

Заявки принимают на платформе студтуризм.рф.

В 2021 году был реализован пилотный этап программы студенческого туризма. Участие принял 21 вуз, для ребят разработали 170 мероприятий в рамках культурно-познавательной туристической программы, уточнила Тюменская линия.