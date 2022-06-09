Ученые-мерзлотоведы на Ямале смогут получить премии губернатора

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о поддержке ученых, занятых изучением вечной мерзлоты

Важной частью стратегии экономического развития России является освоение Арктики. Это огромные пространства, богатые природными ресурсами. Однако одновременно они таят в себе и определенную угрозу.

Так, таяние вечной мерзлоты грозит разрушением инфраструктуры и ускорением глобального изменения климата. В результате повышения температуры высвобождаются углерод и метан, которые прежде были "заперты" во льдах. Они попадают в атмосферу, усиливая парниковый эффект. Кроме того, таяние мерзлоты приводит к размягчению почв, а изменение свойств грунта крайне негативно сказывается на инфраструктуре.

Как отмечают ученые из института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН, экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты к 2050 году может составить до 7 миллиардов рублей.

Между тем, у России большие планы по освоению арктических пространств. Как отметил президент РФ Владимир Путин в апреле на совещании по развитию Арктической зоны, мониторинг таяния вечной мерзлоты необходим как для обеспечения стабильного экономического развития Арктики, так и для сохранения ее природы.

"Таяние вечной мерзлоты одинаково негативно отразится и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры в Арктике, и на прилегающих территориях", − сказал глава государства, подчеркивая, насколько важно держать ситуацию на контроле.

Решения в рамках развития Арктики невозможно принимать без оглядки на ситуацию с вечной мерзлотой. Исследовательская работа уже простимулирована на региональном уровне. Так, в частности, глава Ямала Дмитрий Артюхов учредил гранты для ученых, занятых данной проблемой. Премию губернатора с 2023 года могут получить кандидаты и доктора наук по направлению "мерзлотоведение".

"Мы стараемся максимально привлекать научное сообщество к теме вечной мерзлоты. К сожалению, обнаружили, что в последние годы профильных научных работ практически нет. Осенью на Ямале проходила конференция по вечной мерзлоте, на которую приезжали ведущие специалисты. Там мы договорились учредить специальные стимулирующие выплаты за написание кандидатских и докторских работ по мерзлоте, которые будут иметь практическое значение для нашего региона. Надеюсь, поддержка простимулирует ученых активнее заниматься этой непростой темой", − прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Отметим, что лауреаты премии получат единовременную выплату: кандидаты наук – 500 тысяч рублей, доктора наук – 1 миллион рублей. Средства можно будет потратить по своему усмотрению.

В целом на Ямале сразу в нескольких направлениях ведется работа по изучению вечной мерзлоты. Например, три года назад здесь была запущена система мониторинга за изменениями вечной мерзлоты под зданиями капитального строительства. А в 2021 году в округе была создана первая в России Лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. Ее цель заключается в том, чтобы предупреждать критические ситуации, связанные с деградацией вечной мерзлоты, а также вырабатывать новые строительные решения для арктической зоны России.

В эффективном мониторинге, который, в частности, позволит учитывать динамику изменения свойств грунта при строительстве, заинтересованы и такие крупные компании, как "Норникель" и "Газпром". Согласно оценкам Morgan Stanley, на территориях, покрытых вечной мерзлотой, добываются 90% алмазов и газа, и 100% палладия. Отметим, что, по информации Минприроды, изменения в мерзлоте могут задеть более пятой части российской инфраструктуры.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО