Рабочая неделя в Тюмени завершится сплошной проверкой водителей на трезвость

16:21 03 июня 2022
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"Сплошная проверка" водителей на трезвость пройдет сегодня в Тюмени. В городах и районах региона "сплошные проверки" пройдут сегодня и выходные дни, сообщает областная ГИБДД.

"В выходные дни во всех муниципалитетах Тюменской области сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению пьяных водителей. К мероприятиям по противодействию пьяному вождению будут привлечены активисты дорожной безопасности, представители общественности и администраций сельских муниципальных образований", - отмечают в ГИБДД.

С начала года сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 3023 пьяных водителя, все они привлечены к ответственности за пьяное вождение.

Теги: ГИБДД , проверка на дорогах , пьяный водитель
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