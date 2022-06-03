Рабочая неделя в Тюмени завершится сплошной проверкой водителей на трезвость

"Сплошная проверка" водителей на трезвость пройдет сегодня в Тюмени. В городах и районах региона "сплошные проверки" пройдут сегодня и выходные дни, сообщает областная ГИБДД.

"В выходные дни во всех муниципалитетах Тюменской области сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению пьяных водителей. К мероприятиям по противодействию пьяному вождению будут привлечены активисты дорожной безопасности, представители общественности и администраций сельских муниципальных образований", - отмечают в ГИБДД.

С начала года сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 3023 пьяных водителя, все они привлечены к ответственности за пьяное вождение.