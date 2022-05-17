Тюменцы создали онлайн-справочник для поступающих в местные вузы и колледжи

Онлайн-проект "Куда поступить — 2022" с обновленными данными работает на сайте молодежного информационного портала Тюмени Moi-portal.ru.

На сайте собраны данные о десяти организациях высшего образования и пятнадцати профессиональных образовательных организациях Тюмени и Тюменской области, есть информация о направлениях подготовки и их описание, данные о количестве бюджетных мест, сроках и формах обучения, а также адрес приемной комиссии каждого образовательного заведения.

"Выбор специальности — одно из важнейших решений в жизни абитуриента, поэтому оно должно быть максимально осознанным и взвешенным. Мы с командой "Моего портала" решили помочь будущим студентам в этом и собрали самую важную информацию о высших и средних профессиональных заведениях Тюмени и Тюменской области, — рассказал руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.