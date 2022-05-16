Последний звонок прозвучал для 15 тысяч выпускников школ Тюмени

У 15 100 выпускников школ Тюмени в понедельник состоялся праздник последнего звонка.
"На торжественных мероприятиях в школах, гимназиях и лицеях областного центра добрые напутствия и поздравления с началом нового жизненного этапа принимали более 5 600 учащихся 11-х классов и более 9 500 девятиклассников. Линейки прошли с соблюдением необходимых мер безопасности и актуальных профилактических мер, установленных Роспотребнадзором", - сообщили в администрации города.
Впереди у выпускников государственная итоговая аттестация. Первый ЕГЭ для одиннадцатиклассников состоится 26 мая. Экзамены в формате ОГЭ для учащихся 9 классов начнутся с 19 мая.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru