Последний звонок прозвучал для 15 тысяч выпускников школ Тюмени

16:03 16 мая 2022
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У 15 100 выпускников школ Тюмени в понедельник состоялся праздник последнего звонка. 

"На торжественных мероприятиях в школах, гимназиях и лицеях областного центра добрые напутствия и поздравления с началом нового жизненного этапа принимали более 5 600 учащихся 11-х классов и более 9 500 девятиклассников. Линейки прошли с соблюдением необходимых мер безопасности и актуальных профилактических мер, установленных Роспотребнадзором", - сообщили в администрации города.

Впереди у выпускников государственная итоговая аттестация. Первый ЕГЭ для одиннадцатиклассников состоится 26 мая. Экзамены в формате ОГЭ для учащихся 9 классов начнутся с 19 мая.

Теги: выпускники
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