Общегородской школьный выпускной впервые проведут в Тюмени

В ближайшую субботу на набережной реки Туры пройдёт первый общегородской выпускной. Его девиз "Знай, цени, стремись, приумножай". - вечер станет символом начала новой главы жизни для молодых ребят, символом новых открытий и больших перспектив, считает глава города Максим Афанасьев.

Программа мероприятия, логотип определены вместе с выпускниками и педагогами школ.

"Наш город, наша река — это начало пути многих поколений тюменцев, которым предстоит творить будущее нашей Родины. Именно поэтому символом выпускного стал кораблик, означающий старт большого путешествия по жизненному морю. Открою секрет: каждый выпускник сможет написать своё пожелание на специальном арт-объекте, сделав таким образом вклад в общую историю и создав яркий момент для себя и окружающих", - сообщли Афанасьев.

Для гостей готовят фотозоны, увлекательные интерактивные площадки и музыкальное сопровождение в исполнении известных тюменских коллективов ("Космос", "Матрица", "Юность Сибири") и DJ-Фест. Особенностью программы станут красочные водно-пиротехнические шоу. Часть программы остается в секрете, но организаторы обещают что это будет "настоящее праздничное волшебство".

Для удобства участников вечера предусмотрена специальная транспортная схема. Хочу попросить автомобилистов учесть, что автобусы будут стоять на улицах 25-го Октября и Водопроводной, там будет частично ограничено движение. Личные авто лучше ставить на центральных городских парковках.

Около двухсот волонтёров и служб экстренного реагирования обеспечат безопасность и комфорт каждого участника мероприятия.

Попасть на праздничный вечер на Туре смогут выпускники 11-го класса 2025 года. Каждому участнику в его учебном учреждении выдадут пригласительный.