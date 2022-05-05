В Тюменской области выберут лучших гармонистов

Фестиваль-конкурс гармонистов "ГармониЯ" стартовал в Тюменской области. Он проводится на бесплатной основе и охватит все муниципалитеты региона.

С инициативой проведения столь необычного и масштабного фестиваля выступило региональное отделение партии "Единая Россия". Председателем конкурсного жюри является депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

"Вы ведь знаете мою любовь к гармошке. Этот инструмент часто выручал меня в трудные минуты: если на душе тяжело, взял в руки гармошку, спел пару песен – и сразу отпускает", - поделился Виктор Рейн в своем официальном telegram-канале.

По словам народного избранника, конкурс "ГармониЯ" рассчитан на разные возрастные категории: до 20 и старше 20 лет. Участвовать могут все желающие в категории "Профессионалы" или "Любители". Предусмотрены две номинации: "Инструментальное исполнительство" и "Поющий гармонист".

Летом в сельских поселениях региона в рамках конкурса пройдет череда мини-фестивалей, затем в сентябре и октябре состоятся зональные конкурсы, по итогам которых для участия в финале будут выбраны лучшие представители муниципальных образований. Гала-концерт по итогам запланирован на День народного единства, 4 ноября.

"Нынешний год объявлен президентом страны Годом культурного наследия народов России. И Тюменской области, особенно сельским поселениям, есть, что показать, ведь земля наша богата талантами и так разнообразна в культурном плане! Уверен, местные музыканты смогут в полной мере проявить себя, и конкурс станет ещё одним хорошим шагом на пути развития села и популяризации народного творчества как части духовного наследия общества", - резюмировал Виктор Рейн.