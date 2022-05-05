Врачи Областного офтальмологического диспансера помогают новорождённым с непроходимостью носослёзных путей

Дакриоцистит, или воспаление слезного мешка – заболевание, по поводу которого родители новорождённых нередко обращаются к врачу-офтальмологу.

В Областном офтальмологическом диспансере для лечения такого воспаления врачи проводят зондирование слёзного канала, это наиболее щадящий и эффективный метод лечения непроходимости носослезных путей. Ежегодно в Областном офтальмологическом диспансере проводят в среднем 550 таких процедур детям в возрасте от трёх месяцев.

Дакриоцистит является распространенным заболеванием и занимает около 30% в структуре офтальмологических патологий у детей первого года жизни. Офтальмологи отмечают, что при воспалении слёзного мешка пациента беспокоят слёзостояние, гнойное отделяемое, которое особо досаждает особенно по утрам и провоцирует невозможность открыть глаз самостоятельно. При острой форме характерны яркая гиперемия кожи, припухлость в области развития патологического процесса.

"Препятствие, возникающее в слезно-носовом канале, не даёт ему полноценно функционировать при прохождении слезы из полости конъюнктивы в полость носа, и пока это преграду не убрать, проблема решена не будет, – рассказала начальник отдела организации медицинской помощи, врач-офтальмолог высшей категории Областного офтальмологического диспансера Елена Радзивилюк. – Часто заболевание сопровождается конъюнктивитом или имеет схожие с ним признаки, поэтому важно вовремя обратиться к офтальмологу. В случае если врачи обнаружат дакриоцистит, поможет операция зондирования слезного канала".

Как рассказала Елена Радзивилюк, симптомы начинают проявляться у ребёнка на 7–10 день после рождения, у некоторых детей — позднее. Поэтому при осмотре в роддоме диагностировать дакриоцистит не получается. Однако первое обращение к детскому офтальмологу должно состояться не позднее первого или второго месяца жизни ребенка. Уже в это время можно определить заболевание.

"Наиболее благоприятный период для проведения операции — 3–4 месяца, при условии, что ребёнок родился в срок. К этому возрасту у новорожденного окрепнут кости черепа. Откладывать лечение на более поздний срок не рекомендуется, так как количество гнойного отделяемого нарастает, микрофлора может стать более патогенной, это приведет к тяжелому осложнению — флегмоне слезного мешка", — отметила Елена Николаевна.

До операции врачи-офтальмологи назначают необходимое лечение: массаж области слёзного мешка, закапывание антибактериальных капель, промывание глаз. Если улучшения после консервативного лечения не последовало, может быть показано зондирование. После восстановления проходимости носослезных путей также будет прописано лечение.

Операция проводится под местной анестезией в условиях "хирургии одного дня" и длится всего несколько минут. Врач вводит в слезный канал специальный инструмент – зонд с помощью которого пробивается пробка и расширяется канал, который в процессе промывают. Через некоторое время врач проведет осмотр и убедится в успешности процедуры.

Запись на зондирование в Областном офтальмологическом диспансере открывается каждый понедельник в 15:00 на следующую неделю на сайте oofd72.ru и по телефону единого контакт-центра 7 (3452) 50-37-44. Запись на прием у врача-офтальмолога в детском отделении диспансера открывается по понедельникам в 8:00 по телефону единого контакт-центра +7 (3452) 50-37-44.