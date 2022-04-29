Тюмень отправила жителям ДНР и ЛНР 60 тонн гумпомощи

Продуктовые наборы, комплекты средств гигиены, игрушки, постельное белье и многое другое собрали жители и предприятия Тюменской области для передачи жителям ДНР и ЛНР. Вагон с грузом в 60 тонн отправился сегодня из Тюмени в Москву. Участие в погрузке принял губернатор Александр Моор.

Вагон с гуманитарным грузом из Тюменской области с вагонами из других регионов в Москве будет включен в состав Поезда помощи, акцию проводят ОНФ и РЖД.

Помимо жителей региона, очередную партию гумпомощи помогли собрать почетные консульства Армении, Южной Кореи в Тюмени, акционерные общества "Тюменьтел", "Транснефть", "Транснефть-Сибирь", "Тюменский комбинат хлеба", общества с ограниченной ответственностью "Электрика", "Газпромнефть-Развитие", Тюменское управление магистральных нефтепроводов, местную религиозную организацию села Каменка, Православный храм в честь Покрова Божьей Матери.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в сборе комплектовании и отправке грузов, отметив, что жителям Донбасса, оказавшимся в боне боевых действий, очень нужна и важна поддержка каждого. Особо Мор отметил труд волонтеров, которые на местах принимают, сортируют и формирует наборы, чтобы облегчить выдачу помощи на местах.

Первую партию груза в 20-тонной фуре тюменцы отправили 22 февраля, последующие шесть отправлялись почти каждую неделю, помимо продовольствия, в них были лекарства, стройматериалы, книги, электрочайники и другая техника.