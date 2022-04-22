"Звёздный старт" в День защиты детей соберет зрителей на площади 400-летия Тюмени

Фото - ТКТО.

Областной вокальный фестиваль-конкурс юных исполнителей "Звёздный старт" впервые организован в Тюменской области, гала-концерт и награждение победителей пройдут 1 июня на площади 400-летия Тюмени.

В конкурсе участвуют вокальные ансамбли и солисты-вокалисты Тюменской области в возрасте от 9 до 15 лет, исполняющие эстрадные песни. После отбора в муниципалитетах 17 мая лучшие выступят на очном смотре в ДК "Нефтяник". Завершением конкурса станет гала-концерт.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Мы делаем акцент на события в формате open-air, то есть под открытым небом, и финал конкурса "Звёздный старт" станет действительно стартом – первым подобным мероприятием, которое пройдёт для жителей Тюмени этим летом. Символично еще и то, что итоги конкурса детского творчества подведут в Международный день защиты детей.

При оценке номеров жюри обратит внимание на художественную ценность репертуара, раскрытие национального (этнографического и регионального) материала, на соответствие стилей, жанров, манеры исполнения. Среди критериев отбора исполнительское мастерство и артистизм участников, оригинальность режиссерских решений художественного уровня обработки произведений и другие важные составляющие хорошего выступления.