Евгений Заболотный поздравил тюменцев с Днем местного самоуправления

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21 апреля – День местного самоуправления, это событие касается каждого из нас, так как все мы вместе управляем городом, принимаем активное участие в его развитии, отметил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный, обращаясь к горожанам, депутатам, сотрудникам представительных и исполнительных органов власти со своей страницы "ВКонтакте".

"В Тюмени налажен эффективный диалог жителей и власти. Объединяясь в ТОСы, общественные организации, инициативные группы, предлагая новые идеи, мы стремимся сделать областной центр лучше. Благодаря этому развивается экономика, появляются современные объекты социальной сферы, формируется комфортная городская среда. А это уютные жилые районы, дворы и детские площадки, благоустроенные места отдыха. Общими усилиями наш город будет хорошеть и дальше", - отметил Евгений Заболотный.

Спикер пожелал горожанам умения слышать друг друга, оставаться неравнодушными, ставить и решать насущные вопросы профессионально и ответственно на благо Тюмени.