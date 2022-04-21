Тюменская "Семейка Аддамс" получила специальную премию "Золотой маски"

Мюзикл "Семейка Аддамс" на фестивале "Золотая маска" отмечен специальной премией жюри музыкального театра "За ансамбль и освоение новых жанров".
Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" прошла 20 апреля в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что мюзикл "Семейка Аддамс" основан на историях персонажей американского художника-карикатуриста Чарльза Аддамса. Тюменский Большой драматический театр показал спектакль на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, и московская публика проявила "невероятный интерес к спектаклю".
Спектакль длится два с половиной часа, состоит "из 23 музыкальных номеров, живого вокала, оригинальной хореографии, захватывающего сюжета, неподражаемого юмора странной семейки".
ТБДТ второй раз участвовал в "Золотой Маске", но впервые был отмечен в 9 номинациях жанра "Оперетта/мюзикл", сообщается на сайте театра.
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