Акарицидные обработки территорий в Тюменской области проведут в мае

12:11 19 апреля 2022
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В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ в мае будут проведены акарицидные обработки.

Всего запланировано обработать от клещей около 6000 га, в том числе 1500 га территории учреждений летнего отдыха и оздоровления для детей с проведением контроля качества обработок.

Теги: клещи , Роспотребнадзор
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