Акарицидные обработки территорий в Тюменской области проведут в мае

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ в мае будут проведены акарицидные обработки.

Всего запланировано обработать от клещей около 6000 га, в том числе 1500 га территории учреждений летнего отдыха и оздоровления для детей с проведением контроля качества обработок.