Мотовзвод ГИБДД выходит на дежурство в Тюмени

09:48 15 апреля 2022
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Фото - https://t.me/gibdd72

Мотовзвод полка ДПС ГИБДД к несению службы на улично-дорожной сети готов, смотр техники и личного состава cостоялся в четверг, сообщает Госавтоинспекция.

Мотоциклы прошли техническое обслуживание, инспекторы ДПС сдали ПДД, получили форму, занимаются практическим вождением на мотоциклах.

"Инспекторы-мотоциклисты - самые мобильные полицейские в Тюмени, они будут регулировать движением на перекрестках, если сломался светофор, самыми первыми прибудут на место ДПС и организуют беспрепятственный проезд транспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в планах - выезды мотовзвода в Тобольск, Ишим и другие муниципалитеты: "В прошлом году это уже практиковалось и дало положительный результат".

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДПС , мотоцикл
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