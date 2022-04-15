Мотовзвод ГИБДД выходит на дежурство в Тюмени

Фото - https://t.me/gibdd72

Мотовзвод полка ДПС ГИБДД к несению службы на улично-дорожной сети готов, смотр техники и личного состава cостоялся в четверг, сообщает Госавтоинспекция.

Мотоциклы прошли техническое обслуживание, инспекторы ДПС сдали ПДД, получили форму, занимаются практическим вождением на мотоциклах.

"Инспекторы-мотоциклисты - самые мобильные полицейские в Тюмени, они будут регулировать движением на перекрестках, если сломался светофор, самыми первыми прибудут на место ДПС и организуют беспрепятственный проезд транспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в планах - выезды мотовзвода в Тобольск, Ишим и другие муниципалитеты: "В прошлом году это уже практиковалось и дало положительный результат".