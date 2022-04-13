Школьникам Тюмени в столовых будут давать обогащенное йодом и селеном молоко

Комбинат школьного питания "Центральный" планирует ввести в меню учащихся молоко и молочные продукты, обогащенные йодом и селеном. С июня полезное молоко с различными вкусами появится на столах у детей в школьных лагерях. Основная масса учеников познакомится с нововведением в сентябре 2022 года. Поставщиком полезного молока выступит местный молочный завод.

Роспотребнадзор предложил в 2022-2026 годах провести в йододефицитных регионах, к которым относится и Тюменская область, эксперимент по внедрению в производство

обогащенных йодом пищевых продуктов и их обязательному использованию при приготовлении пищи в образовательных организациях.

"Комбинат поддерживает инициативу Роспотребнадзора по введению обогащенных продуктов. Мы заботимся о здоровье подрастающего поколения. Введение молока, обогащенного йодом и селеном, запланировано Комбинатом в рамках самостоятельно реализуемого проекта "Пьем молоко!". В этом проекте планируется также выпуск обогащенного мороженого совместно с популярным тюменским производителем. Проект создан для поддержания детского здоровья и увеличения потребления молочной продукции, которая необходима растущему организму", - комментирует руководитель направления по развитию Матвей Баженов.

Недостаточность йода ведёт к целому ряду тяжелейших последствий, у детей при недостатке йода часто страдают мозг, слух, зрительная память и речь, именно поэтому Комбинат вводит в меню обогащенные йодом продукты. Сейчас на кухнях школ используется йодированная соль, отметили на комбинате школьного питания "Центральный".