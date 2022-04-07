Концерт в честь юбилея Леонида Беззубова состоится в Тюмени

Тюменцев приглашают на концерт, посвященный 85-летию со дня рождения Леонида Беззубова, основателя и первого руководителя оркестра русских народных инструментов, который теперь носит его имя.

Зрителям представят знакомые композиции из репертуара оркестра, популярную русскую и зарубежную классику, а также новые сочинения и смелые эксперименты.

Оркестр русских народных инструментов – один из старейших музыкальных коллективов города, ему уже более 60 лет. За это время оркестр неоднократно принимал участие в значимых городских мероприятиях и праздничных концертах.

Несмотря на признание и любовь слушателей, музыканты находятся в постоянном творческом поиске и принимают участие в самых смелых и интересных проектах, таких как "Битва оркестров".

Концерт пройдет на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 24 апреля, начало в 17 часов.