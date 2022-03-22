Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидпорог

17:01 22 марта 2022
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Заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю в регионе снизилась на 2% в сравнении с предыдущей и на 28,4% ниже недельного эпидпорога. Заболеваемость детей от 0 до 14 лет возросла на 6,3 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

 По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы парагриппа, риновирусы и др., вирусы гриппа не зарегистрированы.

 Снизить риск заражения респираторными инфекциями помогут защитные маски, мытье рук с дезсредсвами, социальная дистанция и игнорирование мест м ассового скопления людей, напоминают в РПН. 

 

Теги: ОРВИ , Роспотребнадзор
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