Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидпорог

Заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю в регионе снизилась на 2% в сравнении с предыдущей и на 28,4% ниже недельного эпидпорога. Заболеваемость детей от 0 до 14 лет возросла на 6,3 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы парагриппа, риновирусы и др., вирусы гриппа не зарегистрированы.

Снизить риск заражения респираторными инфекциями помогут защитные маски, мытье рук с дезсредсвами, социальная дистанция и игнорирование мест м ассового скопления людей, напоминают в РПН.