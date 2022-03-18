Евгений Заболотный: "Крымская весна — вместе навсегда!"

Фото из архива https://duma.tyumen-city.ru/

Восьмой год жители регионов РФ вместе с крымчанами празднуют воссоединение республики с Россией. О том, каким был Крым восемь лет назад и как принятое жителями полуострова решение о вхождении в состав РФ улучшило их жизни, высказался председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный в соцсети "ВКонтакте".

Заболотный отметил, что в 2014 году в составе делегации от Тюменской области был на одном из праздничных мероприятий в Крыму и лично видел горящие глаза и искреннюю радость жителей Крыма, вернувшегося на свою историческую Родину.

"Приехав в Черноморский район для восстановления объектов социальной сферы, коммунального и дорожного хозяйства, мы увидели разбитые дороги, полуразрушенные детские сады и школы, здание районной больницы, напоминающее деревенский сарай. И это была Европа! Все эти объекты мы восстановили вместе с тюменцами и благодарными крымчанами. С нашей помощью были преображены курортно-оздоровительные учреждения, в которых отдыхают тысячи тюменцев, в том числе по программе "Мать и дитя"", - рассказал Заболотный.

Над развитием инфраструктуры Крыма и возведением многих социально важных объектов работали сотни строителей тюменских компаний "Мостострой -11", "Отделочник - 20", "Евростройреставрация", "Жилищное строительство, "Водоканал - 2".

Аналогичные изменения ждут и Донбасс, уверен председатель гордумы. "В Крыму все изменилось, теперь все изменится и на Донбассе. "Крымская весна — вместе навсегда!"", — подчеркнул Евгений Заболотный.