Тюменские власти опровергли информацию о гибели людей при лесных пожарах

В результате природных пожаров в Тюменской области в 2021 году никто не погиб. Об этом сообщил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, опровергая информацию одного из федеральных интернет-изданий.

Новость под заголовком "Тюменские власти раскрыли число погибших в аномальных пожарах" вышла на Ura.ru, в тексте говорится, что "в 2021 году в ЧС и пожарах погибло Тюменской области погибло 113 человек. <…>. В мае—июне в регионе бушевали сильнейшие за 10 лет пожары".

"У читателя может создаться ложное впечатление, что это стало результатом природных пожаров, количество которых было аномальным для региона. Но эти данные относятся к 2021 году в целом, и речь идет обо всех пожарах в жилых домах и на объектах экономики. 15 марта, упоминая о лесных пожарах в регионе, данное СМИ прямо пишет, что в связанных со стихией ЧС погибло 113 человек, что совершенно не соответствует действительности, подчёркивают в информцентре", - поясняют в информационном центре правительства.