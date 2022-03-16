В Тюмени откроют новую группу для людей с деменцией

Новое отделение дневного пребывания для пожилых людей с когнитивными нарушениями Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации откроется в четверг на улице Александра Логунова, 11/7.

"В группу могут попасть тюменцы, признанные нуждающимся на основании медицинских показаний. Они будут посещать занятия 3 раза в неделю бесплатно", - сообщает информцентр правительства.

В центре пенсионерам предложат посильную физическую активность, организуют их досуг и занятия с профильными специалистами по укреплению когнитивных функций.

Для родственников пожилых людей также организована группа помощи, где каждый может получить консультацию психолога, рекомендации по уходу за родными и особенностям общения с ними.

Если вы заметили признаки когнитивных нарушений у себя или своих близких, обратитесь за консультацией по телефонам: 8 (3452) 64-66-62, 64-66-16 или на сайт.