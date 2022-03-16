Шарухо: в Тюменской области снизилась интенсивность эпидпроцесса

Эпидситуация по коронавирусу в Тюменской области стабилизировалась. По данным на 15 марта, за предыдущие сутки в регионе выявлен 591 новый случай коронавируса, неделей ранее сообщалось о 757 заражениях в сутки.

"Темп прироста заболеваемости за десятую неделю - в два раза ниже, чем за девятую. Это свидетельствует о снижении интенсивности эпидемического процесса", - сообщила на заседании оперштаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Улучшение эпидситуации позволило властям снять рад ограничений, в том числе тех, что были введены с 2020 года, однако жители региона по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах.